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▲微光盒子團長蕭羣諭因為懂遊蕩的苦，致力打造一座讓兒少安全的避風港。（圖／記者王郁勳攝。）

下午4點過後，對講機就頻繁地響起，《NOWnews今日新聞》記者幫忙按了好幾次大門開關。孩子們一個個上樓，這裡不是安親班，來到這兒不必馬上打開書包寫作業，而是開始聊天、玩耍，分享今天的生活大小事。位在台北文山區木柵路的「微光盒子玩心基地」，是每週二、四、五提供給在地少年活動的據點。「很多人問我為什麼不做課輔？對我們來說，來到這兒的孩子，心靈比起課業來得更重要，心靈的創傷沒有好，更別談未來的人生。」團長蕭羣諭，孩子都稱他「阿Q」，大男孩的外表下對兒少關懷陪伴有深刻了解。2018年他攻讀政大輔導諮商碩士學位學程，參與大學社會責任實踐計畫（USR），有機會走入當地，號稱台北市最後的貧民窟--安康平宅。「我們很多孩子小學就偷竊，但偷竊原因是，如果他不去偷，他沒有東西可以吃，可能家裡的補助被拿去賭博、拿去買點數、甚至拿去買毒品，很多時候孩子挨餓，他就必須要想辦法生存。」實際與弱勢兒少接觸，為什麼會觸發蕭羣諭創辦微光盒子？他侃侃而談自己的背景。「我爸是失覺失調症患者，在我小學五年級時發病，三不五時搞自殺，從此家裡像垮了一樣，父母親不斷衝突。」這些壓力壓得蕭羣諭喘不過氣，他開始在外遊蕩、不想回家，期盼自己能建造一座避風港，在政大讀書期間，遇到志同道合的朋友，一起讓夢想成真。微光盒子共同創辦人，暱稱「阿嬤」的陳玨璇，與蕭羣諭有著類似的成長背景。「在我國高中，有一位老師在我非常困難時，提供獎學金給我，並且希望有一天有能力時，也可以去陪伴更多人。」父母罹癌，讓陳玨璇扛起千斤萬擔的壓力，正在發光的人生從此黯淡。好在遇到老師傾聽陪伴，度過最艱困的日子。「我希望讓孩子們知道，被好好陪伴、被愛著是什麼感覺。」不過就算有心，要讓孩子們接納，起初並不容易。陳玨璇回憶：「一開始孩子對我們也有滿多防備行為，譬如他們會拿我們的傳單去公園燒掉，看到我們比中指、罵三字經、五字經。但幾次之後孩子們覺得我們很有趣、願意關心他、陪伴他。」陳玨璇也遇過社區醉漢辱罵據點少年，甚至亮刀要攻擊少年，幸好警察及時趕到，沒人受傷卻也令她膽戰心驚。在「據點」，什麼煩惱都能跟社工傾訴。20歲的小柏（化名）是超商大夜班員工，13歲就來到微光盒子。好幾次顧大夜遇到客人找麻煩，打給蕭羣諭，他總能第一時間趕來幫忙處理。小柏說：「這裡就像一個避難所，遇到危險的事情，可以跟社工講，他們會保護我們。」蕭羣諭透露，小柏年少時輾轉住過很多寄養家庭與安置機構，回到原生家庭反而讓他更沒有溫暖。單純的小柏也曾誤信朋友讒言，替人領款當了車手。蕭羣諭知道後，不斷安慰開導小柏，也陪他到警局自首。「他覺得沒有臉見我們，因為大家很努力的往前看、他卻停滯。我們另外一個孩子就對他說，犯了錯沒關係，至少你願意站出來承擔，這裡沒有人會放棄你。」蕭羣諭感性地說道。6年下來，微光盒子讓少年學會控制情緒、尊重他人，對於成年的對象也給予培力訓練，讓他們有一技之長。只是他們的工作，付出與收穫並非能成正比。蕭羣諭說：「很多人對兒少工作有滿大期待，但實際上，10個孩子拉得住3、4個就很好了，很多時候無力感其實滿大的。」陳玨璇則表示，孩子的交友圈可能有人從事八大行業或未成年援交，當外面的拉力非常大的時候，確實我們很難把孩子拉回來。」她舉例曾有孩子從安置機構返家，被奶奶罵一句「你無效啦」，導致孩子半年後又回去碰毒品。「我們都跟孩子說，如果你願意，只要我們還沒破產，微光盒子都會在這邊等你。」蕭羣諭說，他們是社會安全網的一部分，但網子夠大才能接住孩子，必須仰賴社區店家或機構。「社會安全網是每一個人的事情，當每個人都可以更溫柔地對待別人，就不會有孩子被漏接。」願意花時間、耐心陪伴，就能看見孩子的改變。在家庭學校得不到的溫暖與認同，兒少據點補位、理解少年的想法，在徬徨無助的青春期，陪伴他們成為勇敢的大人。