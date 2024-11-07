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▲彭雪芬曾是台灣影壇當紅玉女偶像，受到觀眾的喜愛。（圖／摘自hkmdb）

▲新加坡電影協會主席陳繼賢（右）來台會見《拒絕聯考的小子》導演徐進良，心中充滿感動。（圖／國家影視聽中心提供）

▲陳繼賢的人生因為一部台灣電影而改變。（圖／國家影視聽中心提供）

一部電影能怎樣改變人的一生？現在人稱「最美金控董娘」的彭雪芬，昔日在台曾是高人氣、具票房號召的玉女紅星，成名作《拒絕聯考的小子》扮演高中女生，清純可人，隨著片子開出票房佳績，一砲而紅。當年這部片還賣到東南亞上映，新加坡影迷陳繼賢，那時在戲院看了43場，看到連戲院職員都認識他，讓他進放映室操作機器，而他現在已是新加坡電影協會主席，人生就因為這部電影的魔力而翻轉。華人地區的學子大都承擔很重的升學壓力，就連在新加坡也不例外。《拒絕聯考的小子》改編自吳祥輝1975年出版的同名自傳小說，他以名校建中學生的身分，質疑聯考制度並拒絕進入大學窄門，成為熱門話題人物，電影版由吳念真、古亞榮編劇，徐進良執導，啟用還是新人的彭雪芬、王復室、張純芳、賀軍政、張佩華等主演，卻締造出色的賣座成績，將彭雪芬捧為最炙手可熱的玉女明星之一，外界都看好她有朝一日可能接班林青霞，之後徐進良一連拍了好幾部以當代台灣為背景的電影，演員組合大都雷同，彭雪芬常常是當家女主角。《拒絕聯考的小子》在新加坡上映時，陳繼賢還是10多歲的學生，卻已經很喜歡往戲院跑，也能感受到升學壓力，因此這部台灣電影深深打中他，讓他看了43場，到最後連戲院的職員都認識他，不但送他電影票，還讓他進入放映室參觀、學操作放映機。他後來由新加坡國立大學畢業，40年前已是新加坡電影協會秘書，到後來當上協會主席，開始主導新加坡電影產業，並且負責向國際社會推廣新加坡的電影至今。徐進良得知陳繼賢是他的「粉絲」，透過我駐新加坡代表轉送陳繼賢《拒絕聯考的小子》光碟，陳繼賢也特別發感謝函給徐進良寫道：「希望有一天能與您見面，親口說聲，大師，我衷心佩服和愛戴您的創意結晶。」今（7日），陳繼賢終於見到了徐進良，氣氛相當感人。他憶起初次聯絡上徐進良的感受：「撥通徐導演電話的那瞬間，我忍不住感動落淚！」語到此處已經忍不住哽咽。徐進良則表示，「陳繼賢主席一生傳奇式的故事，起因我導演的電影，這是我的榮幸，這也是對我個人最大的鼓勵，我現在已70多歲，他的故事反而鼓勵我不要放棄對電影的熱情，繼續創作，繼續拍電影，繼續影響影迷，繼續我的電影人生。」台灣過去對於影片保存較沒有完善的觀念，但《拒絕聯考的小子》電影膠卷寄存在國家影視聽中心已有30多年，皆以凍藏方式妥善保存，狀況良好，連同徐進良執導的另外兩部彭雪芬主演的電影《小市民的狂想》、《奔放的新生代》都已經完成數位化，將積極評估數位修復之合作案，有機會重現觀眾眼前。