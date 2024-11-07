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美國總統大選投開票幾乎結束，共和黨候選人川普（Donald Trump）成功贏得過半選舉人票，確定成為美國下一任總統。中國官媒《央視新聞》7日報導指出，中國國家主席習近平已向「美國當選總統川普」致賀電，強調中美雙方應加強合作，共同應對挑戰。習近平在與川普通話時指出，健康穩定的中美關係符合兩國的共同利益，並呼籲雙方遵循「相互尊重、和平共處、合作共贏」的原則，妥善處理分歧、加強對話與溝通。習近平進一步強調：「歷史昭示，中美合則兩利、鬥則俱傷。」他指出，兩國應致力於拓展互利合作的空間，走出一條新時期正確相處的道路，造福兩國人民，並惠及全球。相比2020年美國大選時，習近平在拜登（Joe Biden）勝選後延遲數周才發出祝賀，此次對川普的祝賀顯得更加迅速。中國官媒強調，習近平在川普勝選的隔天便致電祝賀，顯示出中方對中美關係的高度重視。在習近平正式發出賀電前，中國外交部在美選開票當天就先被問及何時會致賀電，當時發言人毛寧就率先表示「正式宣布之後，我想我們會按慣例處理有關事宜」，並稱美國總統大選是美國的內政，「我們尊重美國人民的選擇，至於關稅問題，我們不回答假設性的問題」但不到半天，中國外交部就在6日深夜對外聲明，稱「尊重美國人民的選擇，並祝賀川普先生當選」。這一聲明被外界解讀為中國對美國政治局勢變化的快速回應，同時也表達了對雙方關係未來發展的期待。除習近平外，中國國家副主席韓正也於同日致電祝賀川普的副手、當選副總統的范斯（JD Vance）。川普過去曾稱讚習近平為「我執政時期非常好的朋友」，但自新冠疫情爆發後，川普多次強烈批評中國，並指責中國是病毒源頭，而中美貿易戰也導致川普威脅對中國商品課徵高達100%至200%的重稅，引發中國強烈不滿。