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共和黨候選人川普確定當選美國總統。稍早立法院長韓國瑜在臉書發文寫道，「誠摯祝賀川普先生完成這場不可思議的王者歸來」。對此，資深媒體人樊啓明解讀，過去比較少看到立法院長發賀文給美國新總統，但國會議長確實有可扮演的角色，就是擔任就職大典代表團團長，至於賴清德如果不想把這舞台讓給韓國瑜？恐怕要先想出一個好理由。韓國瑜稍早在臉書用雙語恭賀川普「王者歸來」，也希望美國參眾議員參眾議院與台灣的立法院保持著密切友好的交流往來，能繼續支持台海的和平穩定與世界的民主自由。對此，樊啓明指出，過去好像比較少看到立法院長發賀文給美國新總統，但是國會議長確實有可扮演的角色，就是擔任就職大典代表團團長。樊啓明提到，這任務過去大多都是由立法院長率團，向歷任美國新任總統道賀，王金平就至少當過三次特使，而蔡英文上台，當年川普打贏希拉蕊，原本也是要安排國會議長蘇嘉全赴美，但因為蘇嘉全要協調處理中央政府總預算，必須坐鎮台北，才改派前行政院長游錫堃出馬，另外2020年拜登勝選，因為疫情緣故，則是由駐美代表蕭美琴出席。樊啓明直言，如今賴清德執政，立法院長是韓國瑜，賴清德如果不想把這舞台讓給韓國瑜，恐怕要先想出一個好理由。