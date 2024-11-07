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2024美國總統大選由共和黨總統候選人川普（Donald Trump）獲勝，而「川普2.0」時代將帶來何種衝擊，成為選後外界最關心的話題。尤其川普選戰期間多次批評台灣搶走了美國的晶片生意，質疑拜登政府的《晶片法》，若川普重返白宮後推翻《晶片法》，台積電與三星通過該法案獲得的66億美元與64億美元補助恐成泡影。幸好，不只一位專家預言，川普應不會立即撤銷拜登政府的《晶片法》，至少短期內不會，台積電與三星可以暫時鬆一口氣。根據《CNBC》報導，儘管川普選戰期間對《晶片法》發出諸多抨擊，像是質疑「為什麼要提供數十億美元給富有的半導體公司？」並認為只要提高關稅，就能「迫使他們免費來美國建造半導體工廠」，但川普不太可能真的在回到白宮後，廢除這項對於台積電和三星有巨大影響的關鍵政策。奧爾布賴特石橋公司（Albright Stonebridge）的中國區高級副總裁特里奧洛（Paul Triolo）表示，由於先進製造業的外包是受到支持的，特里奧洛認為川普可能不會撤銷《晶片法》。拜登政府於2022年8月簽署了《晶片法》，承諾要投資近530億美元於國內半導體製造和研究，其中英特爾獲得85億美元、台積電獲得66億美元、三星獲得64億美元補助，是通過《晶片法》拿到美國政府補助前3多的企業，但補助的審核與分配進度緩慢，大部分款項目前都尚未發放。彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）的所長波森（Adam Posen）認為，川普可能會嘗試重新解釋該法案，「以便他能夠以與拜登政府稍有不同的方式重新分配資金，但我認為他們不會撤銷該法案」。波森也預測，川普會更多地在關稅方面施力，而不會將重點優先擺在調整產業政策。