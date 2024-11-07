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▲有民眾發現財政部抽獎活動的名單，有4個幸運兒直接帶走8個大獎。（圖／翻攝財政部網站）

▲百萬網紅Cheap也痛批財政部「死不認錯」，更點出事件嚴重性。。（圖／取自Cheap臉書）

財政部日前舉辦「雲端種樹趣，e起集點樹」抽獎活動，結果3梯次抽獎中，有「4位極度幸運的民眾」，不但重複2次中獎，而且拿到的都還是最大獎iPhone 15 Pro手機等，不過財政部政務次長李慶華昨（6）日稱活動沒有人為操作，但委外廠商有「提高積極參與者的中獎率」，再次引爆輿論，百萬網紅Cheap也痛批財政部「死不認錯」，更點出事件嚴重性。財政部在日前的雲端發票抽獎活動當中，其中包括陳O祥、高O君、有吳O玹、梁O邦等四人，一共帶走了2台iPhone 15 Pro、2台12.9吋的iPad Pro、一台名牌吸塵器、一台名牌飲水機、14吋Macbook pro、捷安特自行車等，4人就帶走8個大獎，引發外界疑竇。事件經過幾日調查後，財政部6日公布結果，報告書中提到，重複中獎的4人均非財政部與所屬機關及承辦廠商的員工、配偶及其三親等以內親屬，沒有所謂的內定情形，4個人在活動期間每天取得2至5張雲端發票，平均每張發票消費金額超過百元，載具歸戶也無異常，就目前的調查結果看來，尚符合活動抽獎條件。財政部也提到，「據承辦廠商說明，係參酌本活動目的撰寫抽獎程式，其未依一般隨機抽奬方式（即積極參加者享有較多抽奬機會），而採調高之權數值及給予優先抽獎機會，希望提高之中奬率，目前尚難計算其中獎率」。財政部說法曝光後，Cheap今（7）日在臉書上發文分析，「簡單說這四個重複中獎的人，都是，因為每日都上傳2~5張發票，所以調高了他們的中獎機率，但詳細的中獎機率，很難計算」，白話來說，就是分為AB池，「積極參與者」進入大獎池，一般人抽小獎池，規則還沒寫、機率也不公開。不過這樣的解釋，也被Cheap痛批，「無恥到極點..根本是用精心包裝的話術，掩蓋作弊的事實」，並疑惑什麼叫做? 還可以這樣偷調權重? 且調高權重還可以完美的避開小獎，只拿大獎?請問是誰授權廠商「調權重」的?廠商有沒有告知財政部?為何不事先說有「權重」?Cheap也表示，財政部不敢公布原始碼、不敢公布偷調了多少，作弊還可以開記者會，大方自然的說我作弊，但一切合法，死不認錯，「這真的是很嚴重的事情，我們認真繳稅金，然後被這樣黑掉，全國的立委應該不分黨派，把這種黑箱垃圾揪出來」。