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▲行政院長卓榮泰作東邀請朝野黨團幹部協商總預算案，最終共同簽署會議決議，化解僵局。（圖／記者李政龍攝，2024.11.07）

針對明年度中央政府總預算案僵局，行政院長卓榮泰今（7）日作東，邀請朝野黨團幹部下午2時於政院共同協商討論，經過1個半小時後，國民黨立院黨團總召傅崐萁受訪說，經過討論後也達成協議，透露過程中原民會與衛福部給予高度尊重，但農業部長則是非常不認真，更對在野黨扣帽子，對此非常生氣也鄭重警告，至於明日院會總預算是否付委，傅崐萁表示，「國民黨支持明日總預算付委」。卓榮泰作東邀請朝野黨團幹部溝通協商，會後傅崐萁表示，今天大家開誠布公，立院也有立院的尊嚴也帶著全民的期待，包括禁伐補償、健保點值與公糧收購，經討論後達成相關決議。傅崐萁也秀出決議文，對於《原住民保留地禁伐補償條例》經朝野黨團與行政院會商完備程序，依循《預算法》第91條、《財政紀律法》第5條之法定原則，雙方協調可行財源，辦理追加預算予以支應，並取得共識核發禁伐補償金額由每年每公頃6萬。有關健保點點值一案，朝野黨團尊重行政院方案，針對立法院7月16日之主決議，請行政院於明年6月30日達標。有關公糧收購政策，針對立法院7月16日之主決議，請行政院於今年年底前，提出完整配套方案。傅崐萁話鋒一轉，痛批農業部長非常不認真、不負責，公糧收購增加5元1年多20幾億元，農業部卻扣帽子稱要91億元，對此非常生氣也提出鄭重警告，溝通過程中原民會與衛福部給予高度尊重，而農業部則是完全罔顧農民權益，還在推拖。最後傅崐萁說，今天整體來說討論過程融洽，院長也展現誠意，大家一同簽署會議決議，很高興今天有比較善意結果，期盼未來立院朝野間溝通更加順暢，家和萬事興，讓國家施政未來更加順暢，希望是好的開始，讓國家發展有更好的方向，至於明日院會總預算是否付委，傅崐萁表示，「國民黨支持明日總預算付委」。