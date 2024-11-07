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民進黨台北市議員簡舒培今（7）日po出法院裁定書，直指柯文哲就是「收賄」。民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡回嗆「堂堂台北市議員連檢方跟院方都搞不清楚」，她並質疑簡舒培明顯違反偵查不公開，甚至把檢方的懷疑跟說明，講成北院認定柯文哲收賄，「到底是法盲還是文盲」？北市議員簡舒培今在臉書po出北院裁准扣押京華城土地的裁定書表示，裡面清楚寫著：「犯罪嫌疑人朱亞虎領銜7名威京集團高階主管…每人新台幣30萬元共計210萬元，匯入犯罪嫌疑人柯文哲指定之台灣民眾黨政治獻金專戶中，做為犯罪嫌疑人柯文哲與沈慶京期約違背職務行為賄賂之前金……」，等於直指柯文哲收賄。不過，簡舒培後來已陸續移除裁定書的圖檔。對此，民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡回嗆，簡舒培連檢方跟院方都搞不清楚，裁定書明明就是檢方懷疑犯罪事實、希望查扣京華城的說明，簡卻講成是法院認定柯文哲收賄的裁定書，「這到底是法盲還是文盲？」她並大酸，現在北檢的豬隊友不止「鏡檢」跟「馬檢」，又加了一位「簡七段」議員。陳智菡強調，簡舒培透過向北市府索資，取得司法卷宗還亂公開，已經違反「偵查不公開原則」，呼籲北檢趕快來調查。