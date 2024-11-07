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高雄市三民區鼎中路一處民宅7日凌晨發生奪命火警，董姓屋主一家共有4人死亡，僅剩屋主妻子在加護病房搶救中。據了解，事故現場為透天厝，1到3樓均為董家承租，檢方今天上午重回現場勘驗，初步研判起火原因疑為電動機車爆炸。今天凌晨警消獲報後，高雄市三民區鼎中路一處民宅發生火警，立即派遣含特搜在內10個分隊、22車50人前往救援，分別疏散7人，警消在2樓救出屋主董男（61歲）、以及其妻王女（55歲），當下2人一度失去呼吸心跳，經送醫搶救後恢復生命跡象，原先兩人在加護病房觀察中，不過稍早董男搶救不治，宣告死亡。警消也在3樓處尋獲董男的兄長、董男太太的許姓乾姐亡，2人遺體已碳化，而董男的兒子被救出後，經送往榮總搶救後仍宣告不治，這起惡火共造成4死、1重傷。檢方今天上午會同火災調查科人員重回現場進行勘驗，初步判斷，起火點疑似在一樓，大門旁擺有一輛電動機車及一台冰箱，電動機車幾乎燒剩骨架，初步推斷是因為電動車爆炸釀禍，確切起火原因待釐清。