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▲美國總統拜登在7月時確定放棄爭取連任，現在一堆民主黨支持者認為這是他們選戰失利的一大關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

▲英國每日郵報稱拜登友人把勸他放棄選連任的責任歸咎在裴洛西的頭上。（圖／美聯社／達志影像）

全球矚目的美國總統大選結果，共和黨的川普打敗民主黨的賀錦麗，將再一次入主白宮。廣大的民主黨員實在難以承受失敗，開始找戰犯，竟然把茅頭對準發表文章勸退拜登、要他交棒給賀錦麗參選的喬治克隆尼，他們深信倘若拜登繼續爭取連任，今天的情況極有可能大不相同，一些看到女性、非白人投不下去的民眾，也許就會改將支持票投給傳統老白男拜登，川普就不一定能勝選。雪上加霜的是，連共和黨支持者也在鼓譟說要「感謝喬治克隆尼」，讓他從選戰結束到現在，都不願發表任何說法。在川普很明顯有性格上的大問題，以及演藝圈多數紅星都公開聲援賀錦麗後，民主黨的支持者真的無法接受賀錦麗竟會以明顯差距輸給川普，雖然美國自詡為民主國家，其實大家都深知賀錦麗既是女性又身為非白人，許多選民就是投不下去，因此覺得要是拜登沒有在7月多宣告退下、改由賀錦麗接棒，或者能改變現在的結局。當初勸退拜登，背後絕對不只一個人，喬治克隆尼也未必就是最重要的那個推手，然而他公開發文提出此意見，就讓自己成為民主黨支持者的箭靶，受到不停的砲轟。而根據英國每日郵報，拜登的密友對和他較為友好的記者透露，他們覺得是裴洛西才是那個該負起將他勸退責任的人。總之，現在民主黨內開始找戰犯，支持者的不滿情緒還在高漲，不管喬治克隆尼還是裴洛西，恐怕都只是川普勝選後、民主黨人失望情緒宣洩的出口。