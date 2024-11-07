全球矚目的美國總統大選結果，共和黨的川普打敗民主黨的賀錦麗，將再一次入主白宮。廣大的民主黨員實在難以承受失敗，開始找戰犯，竟然把茅頭對準發表文章勸退拜登、要他交棒給賀錦麗參選的喬治克隆尼，他們深信倘若拜登繼續爭取連任，今天的情況極有可能大不相同，一些看到女性、非白人投不下去的民眾，也許就會改將支持票投給傳統老白男拜登，川普就不一定能勝選。雪上加霜的是，連共和黨支持者也在鼓譟說要「感謝喬治克隆尼」，讓他從選戰結束到現在，都不願發表任何說法。
在川普很明顯有性格上的大問題，以及演藝圈多數紅星都公開聲援賀錦麗後，民主黨的支持者真的無法接受賀錦麗竟會以明顯差距輸給川普，雖然美國自詡為民主國家，其實大家都深知賀錦麗既是女性又身為非白人，許多選民就是投不下去，因此覺得要是拜登沒有在7月多宣告退下、改由賀錦麗接棒，或者能改變現在的結局。當初勸退拜登，背後絕對不只一個人，喬治克隆尼也未必就是最重要的那個推手，然而他公開發文提出此意見，就讓自己成為民主黨支持者的箭靶，受到不停的砲轟。
而根據英國每日郵報，拜登的密友對和他較為友好的記者透露，他們覺得是裴洛西才是那個該負起將他勸退責任的人。總之，現在民主黨內開始找戰犯，支持者的不滿情緒還在高漲，不管喬治克隆尼還是裴洛西，恐怕都只是川普勝選後、民主黨人失望情緒宣洩的出口。
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而根據英國每日郵報，拜登的密友對和他較為友好的記者透露，他們覺得是裴洛西才是那個該負起將他勸退責任的人。總之，現在民主黨內開始找戰犯，支持者的不滿情緒還在高漲，不管喬治克隆尼還是裴洛西，恐怕都只是川普勝選後、民主黨人失望情緒宣洩的出口。