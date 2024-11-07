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台灣經濟研究院今（7）日「2025景氣展望與產業趨勢研討會」，台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德預估明年經濟成長率為3.15%，發展將較為均衡。他也分析，共和黨總統候選人川普想要優先照顧的美國「鐵鏽帶」，也就是聚焦在把傳統產業工作帶回美國，重點在「拋光除鏽」，而非只鎖定半導體產業。孫明德表示，台灣明年的關鍵字是「傳產」及「AI」，看傳產能不能開始復甦，以及AI是否能夠維持相同榮景。他提到，台經院預估明年經濟成長率為3.15%，而重點是「進口資本設備」2023年1季至今年第1季，已經連續5季衰退，但是今年第2季9.9%，今年第3季25.9%，「今天的投資，明天的出口」，代表這些傳產已經開始嗅到好的商機。他總結，今年經濟成長率約為在4%上下，明年會稍微下修，但表現會更加均衡，過去兩年台灣都靠內需，今年是靠AI出口，明年AI可能受到高基期能有大量成長，但是傳產會補充不足，出口、投資、消費3項都能穩定。針對美國大選，孫明德表示，川普這次獲得鐵鏽帶支持，其中很重要在於反對全球化，為了工人所以勢必會希望吸引更多製造業工作回到美國本土，達到「拋光除鏽」。鐵鏽帶（Rust Belt）是指美國傳統製造業的區域，分布在五大湖周邊的區域，涵蓋紐約州西部開始，向西橫跨賓州、西維吉尼亞州、俄州、印第安那州和密西根州下半島等9個州。他指出，美國2025年的關鍵字是「新總統」，川普剛上任前半年是內部調整、人事調整，把自己的人安插進去政府單位，下半年再醞釀政策，因此美國對中國打貿易戰決策點應為明年下半年機會較大。他盤點，川普經濟政策當中，稅制部分是想要推動減少企業稅跟富人稅，這在股市上會提高企業EPS，也對於政府發債會更加順利，但是同時也反對大企業避稅；其次，川普可能馬上就要退出巴黎協定，對於綠能政策將會更加緊縮。第三，對中國產品關稅課徵60%，對於其他國家產品課徵10%至20%關稅，美國物價有可能再度上漲，「物價上漲，聯準會（Fed）有可能降息嗎？」他表示，有別拜登政府所推動的「小院高牆」，川普根本不認同晶片法案、晶片聯盟將會無差別關稅，接下來也有可能逼著台積電到美國設更多廠，或把更先進製程搬過去，「他不只要你一顆珍珠，他要你整個項鍊。」