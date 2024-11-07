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美國總統大學初步結果出爐，共和黨總統候選人川普大獲全勝自行宣布當選，民主黨賀錦麗面臨大敗後，美國媒體開始檢討其敗選原因，賀錦麗在選戰中不斷迴避實質尖銳的問題，且總是圍繞價值和人權議題上，也被拿出來檢討。美國保守派媒體更將此次賀錦麗的敗選，視為美國選民對於民主黨候選人滿口「DEI」(多元、公平和包容)倡議的不滿，並指少數族裔選民拒絕了民主黨的方針。根據美國保守派的華盛頓觀察家報(Washington Examiner)報導，在整個競選地圖上，賀錦麗在黑人、西班牙裔和女性選民中失去了支持，並指出賀錦麗在競選活動過度關注在身分上的分歧。在黑人比例超過25%的郡，與2020年相比，這些地區向右(指共和黨)轉移了4.1個百分點，這比2016年至2020年間向左移動的2.5個百分點更大。同樣，在拉丁裔比例超過25%的郡，2020年向右移動了0.9個百分點，而在2024年右進一步向右轉移了9.5個百分點。根據NBC對關鍵搖擺州的出口民調顯示，川普贏得了20%的黑人男性、37%的拉丁裔女性、52%的白人女性和54%的拉丁裔男性選票。這種轉變在競爭較不激烈的州也很顯著。川普在德州邊境的斯塔爾(Starr)郡領先近16個百分點，該郡 97%是拉美裔，是全國拉美裔人口最多的郡。川普在2020年輸掉了5個百分點，在2016年輸掉了60個百分點。川普也在藍州的拉美裔郡也取得了突破，例如新澤西州帕賽克郡，有42%是拉美裔。在已統計92%的選票情況下，川普以 50%比47% 的支持率領先賀錦麗。 2020 年，他以超過 16 個百分點的優勢輸掉了該郡。這種轉變甚至適用於其他共和黨人，例如參議員克魯茲（Ted Cruz），他在2018 年拉丁裔選民落後29個百分點，到2024年反超對手6個百分點。報導認為，這顯現了少數族裔對否定了賀錦麗，也是對賀錦麗所支持並依賴的多元化、公平性與包容性（DEI）的否定。賀錦麗的支持者聲稱，黑人男性如果不支持她就是性別歧視，且在最後關頭發起的小紙條行動暗示，認為女性無法自主思考，因為害怕丈夫的情況下才會支持共和黨。華盛頓觀察家報強調，這也是對民主黨的拒絕，因為他們總是認為拉丁裔選民只關心移民問題，只有在討論大規模驅逐時才會被重視，直指民主黨始終認為自己具有膚色或女性的選票，這次選民的決定突破的這個假設，這是政治界中對於DEI的一次終結。