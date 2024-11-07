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▲針對總預算案僵局政院與朝野黨團達成共識，其中唯獨民眾黨立委麥玉珍未簽名。（圖／行政院提供）

針對明年度中央政府總預算案僵局，行政院長卓榮泰今（7）日作東，邀請朝野黨團幹部下午2時於政院共同協商討論，經過1個半小時後，卓榮泰與朝野黨團簽署會議決議，其中唯獨民眾黨幹事長麥玉珍沒簽名，會後政院轉述表示，麥玉珍希望與黨內委員們討論後再來簽署。卓榮泰作東邀請朝野黨團幹部溝通協商，會後包括禁伐補償、健保點值與公糧收購，經討論後達成相關決議。對於《原住民保留地禁伐補償條例》經朝野黨團與行政院會商完備程序，依循《預算法》第91條、《財政紀律法》第5條之法定原則，雙方協調可行財源，辦理追加預算予以支應，並取得共識核發禁伐補償金額由每年每公頃6萬。有關健保點點值一案，朝野黨團尊重行政院方案，針對立法院7月16日之主決議，請行政院於明年6月30日達標。有關公糧收購政策，針對立法院7月16日之主決議，請行政院於今年年底前，提出完整配套方案。至於會議決議文中，包括卓榮泰與各黨黨團幹部都簽名，獨漏出席的麥玉珍，對此政院發言人李慧芝受訪說，根據委員的說法是希望回去後跟黨內委員們討論後再來簽署。