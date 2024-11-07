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2024美國總統大選由共和黨總統候選人川普（Donald Trump）獲勝，世界將迎來「川普2.0」時代，許多所謂美國盟友如今得面對川普與拜登政府截然不同的「美國優先」主義。對此，外媒報導拜登正趕在川普上任前送出數十億美元軍事援助給烏克蘭，希望能盡可能提升基輔的戰力。根據《路透社》報導，一位不願透露姓名的高級政府官員透露，拜登政府計畫在拜登卸任前，盡可能輸送軍火設備，讓烏克蘭處於最有利的位置，以應對川普上台後可能帶來的改變。今年4月，美國國會批准向烏克蘭提供的軍援計畫中，如今還有逾60億美元的剩餘資金，拜登政府打算加快腳步送出。然而也將面臨到一些實際的困難，剩餘資金有部分限定於使用在採購新的設備彈藥，在被生產出來前，無法加快運送到烏克蘭的速度。有分析人士認為，在共和黨同時入主白宮與取得國會主導權的情況下，未來華盛頓絕對不會支持更多的烏克蘭援助計畫，尤其是烏克蘭在戰場上仍陷入苦戰。川普多次放話稱一天之內就能結束俄烏戰爭，雖然未說明細節，但外界多猜測結束戰爭的方法就是讓烏克蘭退讓，而關閉美國對烏克蘭的軍援可能會被當作向基輔施壓的方式。而且不僅是川普，范斯（JD Vance）也曾多次表態，認為政府資金最好用在國內優先事項而不是拿去援助烏克蘭。