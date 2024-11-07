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美國總統大選在5日進行投開票，在大選之日來臨之前，雙方候選人民調緊咬、選情激烈，但在開票之後，對比美國前總統川普氣勢如虹，還連奪數個搖擺州，美國副總統賀錦麗持續落後，最後仍宣告敗選。對此，專家指出，賀錦麗因在外交和內政策略上的不連貫表現、對勞工及經濟議題的關注不足，使得部分傳統民主黨支持者流失，進而造成賀錦麗和民主黨在這次選舉中失利的局面。美國總統大選在當地時間5日進行投開票，川普奪得美國總統大選關鍵「搖擺州」選票，拿下包括密西根州、威斯康辛州、賓州等5搖擺州共295張選舉人票，成為擊敗賀錦麗的關鍵。國策院在台灣時間7日時舉行「美國大選結果與新政府對外走向」座談會，針對美國大選結果進行分析。其中美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授兼系主任葉耀元指出，此次美國大選最令人驚訝的是7個搖擺州川普全拿，主要原因是民主黨沒做到過去照顧勞工的承諾，鐵鏽帶都轉移成川普的票。未來的選舉對民主黨的挑戰會很嚴峻。儘管共和黨在參眾兩院拿下多數，未來不見得川普要做什麼就能做什麼，因為每個區域的選民利益都不同，意見也不一定相同。他進一步分析賀錦麗敗選原因，首先指出9月的總統辯論會後，賀錦麗領先川普約5%，但後續卻無法維持這樣的優勢，賀錦麗後續的表現與言行舉止，都不像在辯論會上講得頭頭是道，接受媒體專訪時，很多問題也都選擇性的不回答，或是內容相對空洞，看起來不是一個很有信心的候選人，這對賀錦麗相對不利。此外，賀錦麗的支持者多為民主黨傳統選民，而川普則除了傳統保守右派經濟精英外，也吸引了藍領階層及貧窮勞工，他們多數教育程度較低，對於過於複雜的政策不易接受。相對而言，川普用簡單直白的語言贏得了他們的支持，並將重心放在美國本土經濟政策，使其更具吸引力。東海大學政治學系教授邱師儀則提到，賀錦麗在處理外交事務上的能力受到了廣泛質疑。像在CNN專訪中，賀錦麗的表現被批評模糊不清，甚至需要媒體協助剪輯修飾，特別在以色列與哈馬斯、烏克蘭，以及對中國的政策方面，缺乏清晰立場和具體對策。而在賀錦麗的主要強項內政、文化議題，她專注於墮胎等議題，試圖吸引婦女選民。雖然此舉獲得了一定程度的回響，但在全國層面上顯然不足以對抗川普聚焦經濟和邊境問題的攻勢。美國哈佛大學費正清中國研究中心研究員尹麗喬也提到，儘管賀錦麗將墮胎議題作為選舉主軸，的確也在搖擺州吸引到了女性選民，但從結果來看，川普在女性選民中的支持率反而上升。此外，賀錦麗團隊組織盤策略的成效不佳也成為了敗選的因素之一，賀錦麗陣營有充足的競選經費，民主黨在搖擺州建構了組織網絡並推動選民投票，但不少選民最終選擇了支持川普，顯示組織盤的策略效果有限；最後，以巴衝突讓民主黨進退兩難，支持以色列可能失去阿拉伯裔選民支持，而支持巴勒斯坦則會削弱猶太裔選民的支持，這導致在部分地區失去了阿拉伯裔選民的關鍵選票。尹麗喬指出，「肚子吃不飽實際上是沒有時間去想這個意識形態問題的」，在通膨高漲的情況下，許多美國中下階層選民更在意經濟和生活議題，而民主黨在這方面的討論相對不足，造成選民轉向共和黨。而民主黨日益代表受過高等教育的精英群體，與中下階層的需求和關注脫節，形成「菁英對大眾」的對立。再加上，共和黨成功在農村地區和小鎮贏得選民支持，並包圍了大城市的民主黨據點，從而在全國取得優勢，進而造成了賀錦麗和民主黨在這次選舉中失利的局面。