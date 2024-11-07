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高雄市一名1歲大的男嬰，6日下午因頭部創傷，被父母送往急診室，男嬰在今（7）日凌晨宣告不治，院方救治時發現，男嬰的頭部有多處傷勢，不排除受虐待，因此通報社會局。檢警初步朝兒虐方向調查，懷疑母親涉嫌重大，將人帶往地檢署複訊，至於男嬰死因仍待複驗釐清。據了解，男嬰去年就曾被通報家暴，昨晚警方接獲醫院通報，該名男嬰在凌晨宣告不治，警方立即報請檢察官指揮調查，而檢警認為男嬰母親涉有重嫌，不過男嬰母親表示，兒子6日下午3點多從床上摔下，才會造成頭部外傷，自己發現兒子眼神呆滯，再加上呼吸急促，緊急將他載往醫院就醫，抱進醫院檢查時還有呼吸心跳，今日凌晨1點多宣告急救無效。對此，檢方認為，男嬰母親涉嫌重大，今日上午相驗時，訊問男嬰母親後，全案朝傷害致死罪嫌偵辦，並建請橋頭地院羈押禁見。