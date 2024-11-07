我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統大選初步結果出爐，共和黨總統人選川普大勝，幾乎橫掃所有搖擺州，民主黨賀錦麗陣營慘敗後氣勢低迷，不斷透過美國媒體放出檢討聲浪，繼民主黨現任總統拜登和影星喬治克隆尼後，賀錦麗的副手華茲(Tim Walz)也成為被檢討對象。根據福斯報導，在賀錦麗團隊中擔任財務和募款幕僚的林迪·李（Lindy Li）告訴福斯，賀錦麗團隊沒有想過會出現選情爆炸的情況，她更直接點名，最為關鍵的就是選擇華茲作為副總統候選人，而不是讓賓州州長夏皮羅 (Josh Shapiro)出馬。李說，「今晚很多人都說應該要是夏皮羅。坦白說，幾個月來人們一直這麼說，很多人可能想知道今晚如果夏皮羅在名單上會發生什麼事」李繼續說，「不僅是在賓夕法尼亞州。他是出了名的溫和派。因此，這將向美國人民表明，她(指賀錦麗)不是川普所說的在舊金山那種自由主義者。」李甚至表示，她不確定華茲究竟在選票上貢獻了多少，在美國人民眼中，他是控管明尼蘇達州抗議活動(指弗洛依德案)的州長，這個印象已烙印在美國人民心中。她也點出華茲在副手辯論台上所犯下的錯，被迫得持續解釋自己在天安門事件發生時在中國的言論錯誤。