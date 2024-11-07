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立法院財政員會昨日國民黨召委陳玉珍以3分鐘讓《財劃法》修正草案出委員會，引爆藍綠嚴重肢體衝突，而特別北上出席的高雄市長陳其邁被晾在一旁苦無發言機會，國民黨立委柯志恩則稱「是財委會喔我根本不知道」。對此黃捷說，柯能一派輕鬆的看著高雄被欺壓，反問明知不對的事，為何不敢反對？一心想選市長，卻缺乏最需要的魄力與勇氣，批其種種逃避、懦弱又無能的表現，「到底憑哪一點足以勝任我們的市長？」黃捷指出，柯志恩前天說反對國民黨版本《財劃法》首都加3%，她給予肯定，也鼓勵大家一起為高雄挺身而出。但是很遺憾，柯志恩昨天卻龜縮不敢吭聲，只有卸責推諉，稱「不在財委會、根本不知道」。黃捷表示，高雄8位立委也都不在財委會，但必須為高雄發聲時，仍會堅定捍衛立場。舉例來說，高雄光是一根中鋼煙囪的碳排放量，就超過台北市1年的總碳排放量，高雄肩負國家的重工業發展及電力供應，卻承受大量污染及不公的資源分配，這是高雄人的痛，也是國民黨長期重北輕南的後果，「柯志恩或許不在高雄成長，無法真正體會」。黃捷稱，柯志恩能一派輕鬆的看著高雄被欺壓，但看在高雄人眼裡，只是滿腹心酸；對於那些願意支持妳的市民，更是辜負，她只問一句，「明知不對的事，妳為何不敢反對？」連面對黨內都不敢替高雄發聲，以後市民要如何期待能對抗更多對南部的壓迫與不公？黃捷表示，柯志恩平時用教育形象包裝自己，想擺脫與國民黨的負面連結，事實上就是國民黨最典型的樣子。高雄正面臨城市轉型的關鍵時刻，即使到台北遭國民黨粗暴對待，市長陳其邁也堅持親自北上，不放棄任何一絲捍衛高雄的機會。黃捷說，因為大家曉得，高雄是座負重前行的城市，減碳是高雄的生存戰，更沒有輸的本錢，稍有不慎，又會走上回頭路。而柯志恩一心想競選高雄市長，卻缺乏當高雄市長最需要的魄力與勇氣，批評其種種逃避、懦弱又無能的表現，「到底憑哪一點足以勝任我們的市長？」