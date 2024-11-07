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台灣最大泛娛樂內容產業盛會「亞洲新媒體高峰會」今年邁入第六屆，首度提前至11月11日至12日在台北舉行，以串聯TCCF創意內容大會與TGHFF金馬影展系列活動，共同打造台灣內容產業的文化月，將匯聚產、學、研三方專家，舉辦超過20場專題演講與座談活動。「2024亞洲新媒體高峰會」將由台灣新媒體暨影視音發展協會（NMEA，New Media Entertainment Association）主辦，由文化部指導、文策院及台北市政府文化局協辦，將於11月 11、12日在台北晶華酒店舉行。本屆以以「永續布局」、「科技賦能」、「產業合作」、「創新商模」4大方向為主軸，探討產業永續、人才孵育計畫、新科技應用、沉浸式影視、粉絲經濟、串流競合、影視傳播、IP經濟、國際合製等議題，連續2天的論壇活動， 24場專題演講或對談，邀請超過60位海內外專家一同剖析產業趨勢。NMEA理事長暨台灣大哥大新媒體事業副總經理李芃君透過新聞稿表示，產業發展也不能再單打獨鬥，必須思考如何「資源聚合」，台灣的影視音要逐步產業化才有國際競爭力。她稱，台灣文創產業由大量的微型公司及個人工作室所組成，善於創作，也不乏專業及好作品，但企業規模小往往不利於高階人才與高端技術的導入，難於對接國際影視產業鏈以及市場需求，唯有攜手合作，透過上下游或水平整合，才能讓人才技術資金不斷融合進來，齊力提升產業價值鏈各環節的附加價值。李芃君指出，本屆高峰會將從影視生態系串聯探尋內容產業股權合作的架構、國際合資的法律實務與優劣勢分析、以及跨界合資的整併競爭等，找出台流走向國際的解方。此外，在數據分析方面，李芃君表示，將先從台灣本地的影音觀看行為對照國際市場脈動，再借鏡美國、日本、韓國、東南亞等地的產業生態，找出聯網電視CTV的生存之道、影視與動漫遊戲IP的多角化經營，尋求全球化市場的商業潛力與合製機會。本屆亞洲新媒體高峰會將廣邀海外講者分享市場洞察，包括微軟合作夥伴總監Mike Bayman將探討科技創新對影視產業的影響、華納兄弟探索集團亞太地區串流總監Jason Monteiro也將分享串流服務Max進軍台灣的內容規劃與合作策略，另有韓國、日本、香港的專家學者，將帶來最新的市場趨勢觀察與產業分析報告金馬影展國際首映「雨中的慾情」的監製厨子健介也趁來台參加影展之便，加入論壇共同探討台日合製的未來發展。