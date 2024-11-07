我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職棒軟銀鷹隊今（7）日正式宣布簽下18歲台灣新生代「火球男」張峻瑋，他以育成選手身分展開旅日生涯，穿上「153號」球衣。張峻瑋最快球速達156公里，未來性備受看好，期許自己能早日活躍於一軍。來自穀保家商的張峻瑋，先前曾入選U18、U23中華隊，並被視為台灣棒球界的新星。今年他成為繼徐翔聖（養樂多）、黃錦豪（讀賣巨人）、陳睦衡（歐力士）及蕭齊（樂天）之後，第5位加盟日職的台灣好手。與軟銀簽下合約，張峻瑋表示，「能加入擁有歷史悠久、實力強大的軟銀鷹，我感到非常榮幸，我會珍惜每一天，努力盡早在一軍有活躍表現，請大家多多為我加油。」張峻瑋最快球速達到156公里，因此在台灣被冠上「火球男」綽號，雖然年僅18歲，但已經擁有豐富國家隊資歷。此外，他在2023年U18世界盃先發出戰美國，主投6.1局僅被敲2支安打、沒有失分，且飆出7次三振，因此受到外界關注。