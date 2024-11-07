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▲懷愛協會規劃的「傳染病照護回顧展」展現中山醫大及附醫在醫學教育、公衛與醫療平權的成果。（圖／中山醫大提供）

▲中山醫大64週年校慶暨創辦人日特展，展出創辦人周汝川伉儷的辦學歷程與創校精神。（圖／中山醫大提供）

中山醫學大學今日舉辦64週年校慶暨創辦人日特展開幕，回顧創辦人周汝川博士及周張不女士的創校歷程與教育理念。特展以校訓「誠、愛、精、勤」和「醫人、醫病、醫心」理念為核心，並結合聯合國永續發展目標SDG3「健康與福祉」，規劃「傳染病照護回顧展」，展現該校及附醫在醫學教育、公共衛生與醫療平權的貢獻，也讓大眾了解醫學教育與社會服務的相輔相成。創校於1960年的中山醫大，是由周汝川與周張不伉儷秉持「為台灣培育牙醫人才」理念創辦，從中山牙醫專科學校發展成擁有四個學院與一所附設醫院的醫學大學。今天的校慶活動，包括校友、衛福部政次長林靜儀、中山醫大董事長周明勇、董事周明智、專任董事周英香，中山醫大校長黃建寧、副校長暨附設醫院總院長蔡明哲和校院師生等出席觀展。中山醫大董事長周明勇致詞指出，父親周汝川博士在資金有限的情況下，堅持以牙醫診所的收入支持學校運作，並帶領子女親力親為，成為校園裡的「備援工友」，負責清掃、除草等雜務，展現其在教育事業的無私奉獻。校長黃建寧強調，學校不僅承襲創辦人的教育熱忱，也在社會公益領域持續開展創新，特別是在傳染病照護、健康平權及醫療人權的推動上，展現中山醫大與附設醫院的綜合實力。未來學校將致力於實現健康福祉使命，讓學生在成為醫療人才的同時，擁有兼具專業素養與社會責任的醫療人文價值觀，為台灣及全球的健康議題貢獻力量。衛福部政務次長林靜儀回憶自己參與HIV產婦的照護經歷，指出早期台灣社會對HIV的歧視，但中山附醫始終堅持對所有患者提供平等醫療服務，對醫界包容性的影響深遠。她表示，這段經歷加深了她對「醫人、醫病」的體悟，並期待中山醫大暨附設醫院持續發揮專業優勢，打造更多元包容的醫療環境，持續提供傳染病友善的就醫環境。為了進一步推廣醫療平權概念，臺灣公衛學生聯合會的學生代表，在現場演唱《一樣 As Usual》，傳遞「U=U」（未檢測出病毒即無傳染性）理念。中山醫大學生代表柯芋安表示，今年5月，歌曲由臺灣公衛學生聯合會代表團在日內瓦的全球衛生外交高峰會中演出，受到國際社會的廣泛關注，藉此傳遞支持HIV患者去污名化的信念，讓台灣醫學的聲音跨越國界。