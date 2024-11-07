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2024美國總統大選由共和黨總統候選人川普（Donald Trump）獲勝，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）慘敗，而賀錦麗的失利除了讓民主黨人開始抓戰犯之外，還有一個連帶受衝擊的「受害者」，那就是多次被認為「神預言」未來的喜劇卡通《辛普森家庭》（The Simpsons）。辛普森卡通曾出現一位穿搭與賀錦麗相似的女總統，但這次辛普森的情節卻未能照進現實，賀錦麗沒有勝選，讓網友笑稱辛普森家庭第一次失準。今年7月賀錦麗取代拜登競選美國總統後，許多網友發現，《辛普森家庭》在2000年3月播出的第11季第17集中，「花枝」入主白宮成為美國女總統，而花枝的穿著打扮與賀錦麗在2021年宣誓就職時的穿著十分相似，兩人同樣都是紫色套裝並戴著珍珠項鍊，讓網友驚呼辛普森又要神預言了。當時《辛普森家庭》的編劇吉恩（Al Jean）還在社群媒體表示，「很榮幸能成為『辛普森預言』的一份子」。然而，吉恩如今恐怕要失望了，因為最終女總統這個預言並沒有實現。《新聞週刊》報導指出，選後已聯繫《辛普森家庭》的發言人詢問關於「神預言破功」的看法，但並沒有收到回覆。不過也有網友認為，《辛普森家庭》該集的故事情節發生在2030年，因此辛普森還沒有輸，賀錦麗仍可以在2028捲土重來，再度挑戰白宮大位讓預言實現。