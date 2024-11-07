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▲先前台北市內湖區內湖路三段一處巷弄發生火燒車事件，現場為一輛賓士大G越野車，車主為藝人九孔。（圖／翻攝畫面）

▲王中平自稱「種樹達人」，卻被九孔吐槽都把樹木種死。（圖／記者吳翊緁攝）

藝人九孔（呂孔維）近來鮮少出現在螢光幕前，今（7）日和小8（張允曦）出席民視、GTV新節目《我的成長》記者會，透露自己先前愛車大G被火燒車的驚險過程，更忍不住點名大罵好友王中平把他的103棵樹都種死了，害他損失超過百萬，「被王中平騙，他說他是種樹好手！」九孔回顧火燒車意外，當時他在內湖行駛，沒想到風扇壞掉導致引擎過熱，保險圈當場著火，所幸他反應快，火速拿滅火器撲滅火勢，他透露這台大G是在2010年買的，因為從小就喜歡，便花了480萬圓夢，如今燒壞了，只能先放在倉庫裡，來參加記者會也是開丈母娘的車，名下的兩台車，現在只剩下雙門賓士跑車。九孔更自爆，自己多年前在金山買了2千坪的地，種植68棵五葉松、35棵竹柏等植物共103棵，並蓋了樹屋還挖小溪，打造自己的世外桃源，由於植物是王中平朋友送的，不需要錢，但整理費、運費種種加總起來還是花費百萬元，如今都已成枯木，「結果一棵都沒有活，樹都被王中平種死了！」氣得直呼王中平都把別人的樹種死。九孔表示，自己曾邀請李李仁金山來賞樹，對方看到整片枯樹只能不斷稱讚草很漂亮，讓他十分無奈，前陣子本來才買了樟樹要來種，但如今他的樹都已經全死光，他也不敢將樟樹移植過去，只能先繼續種在朋友的地上。