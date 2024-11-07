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2024年美國總統大選結果大勢底定，共和黨總統候選人川普將重返白宮，川普選前曾喊出要收中國可能高達60%到100%的關稅，這一政策讓中國面臨前所未有的經濟壓力，甚至比川普第一任期時還要嚴峻，外界預測，中美兩國的關稅戰火或將再度點燃。美國前總統川普確認再次執政後，全球目光重新聚焦於他對中國的貿易政策，尤其是加徵關稅的可能性。川普在競選期間多次表態，將對所有進口商品課徵10%至20%的關稅，並對中國商品實施更嚴格的關稅措施，可能高達60%到100%。綜合《路透》、《日經新聞》、《彭博》等外媒分析，川普的關稅政策旨在重新塑造全球貿易格局，進一步壓制中國在技術、製造業等領域的崛起，以維護美國在經濟上的競爭優勢，而比起川普第一輪關稅生效時，中國現在的經濟環境面臨房地產危機、債務負擔和消費疲軟等壓力已經難以負荷，且如今人民幣已無太大貶值空間得以抵銷美國課徵關稅的壓力。中國當局還將資源從房地產行業轉向製造業，面臨工業產能過剩，導致了生產者物價指數（PPI）連續24個月萎縮，這導致生效2018年川普第一輪關稅生效時，中國PPI為年4.6%，但到了今年9月PPI已為-2.8%，中國消費者物價指數（CPI）更從2.1%降至0.4%。上海官媒《第一財經》對此則引述中國券商報告指出，在第一輪關稅生效後，中國面向美國出口產品為了規避關稅壁壘，海外生產基地已經從越南延伸泰國、印尼、馬來西亞、柬埔寨等國家，中國企業更表示，美國關稅的影響性已在今年上季開始顯示，而川普若重返白宮後，他主張加徵關稅可能會引發貿易戰、強勢美元所造成的衝擊，從原油、金屬、穀物等各種大宗商品行情恐將被拖累。中國官方近期也多次表態，強調希望與美方在「相互尊重、和平共處、合作共贏」的基礎上推動經貿關係的健康發展。中國商務部發言人何詠前就稱中方將在相互尊重的原則下與美國合作，以造福兩國，惠及全球。」這番話與稍早新華社所報導的習近平向川普發出的賀電內容不謀而合。習近平在賀電中強調，中美「合則兩利，鬥則俱傷」，並呼籲雙方妥善管控分歧，走出符合新時代的合作之路。