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美國總統大選昨日結果出爐，共和黨人選川普橫掃多數搖擺州大獲全勝，自行宣布當選，除了特斯拉創辦人馬斯克欣喜若狂之外，一名日前在Polymarket博弈預測平台的豪砸3000萬美元押注川普勝選的神祕法國賭客，在川普重返白宮後，他將進帳5000萬美元(約16億台幣)，成為大贏家之一，他也向媒體透露心法。根據彭博以及華爾街日報報導，「鯨魚」一詞通常用來形容進行高風險對賭的投資者，「川普鯨魚」則是指稱以高額資金押注川普勝選的人士。來自法國的神秘賭客Théo自十月以來持續與華爾街日報聯絡，他因在Polymarket預測川普勝率不到4成的情況下，使用4個匿名帳戶重金押注川普勝選而聞名。賭客Théo預測川普得票率會達50%，且拿下6個搖擺州，甚至拿橫掃藍牆三州。結果陸續出爐後也大致與預測符合。報導提到，Théo曾當過銀行交易員，今年夏天開始運用自己的數學知識分析美國大選，他發現民調有做高賀錦麗（Kamala Harris）支持度的現象，且搖擺州過去的民調容易稍低估川普，他看完多份民調後，豪擲逾3000萬美元賭金對川普下注。Théo也強調，自己只是想要賺錢，沒有任何政治目的。