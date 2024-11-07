我是廣告 請繼續往下閱讀

美國前總統川普在今年大選中復仇成功，即將再次入主白宮，而隨著票數差距拉大，對川普不滿的美國選民大失所望。根據Google搜尋趨勢顯示，在川普確定當選後，「移民加拿大」的搜索量暴增，而這些搜索也來自壓倒性多數投票給賀錦麗的州份。根據《新聞週刊》、美國財經媒體《CNBC》報導，今年美國總統大選讓「移民」成為重要議題，選民不只關心有國內的移民話題，更有不少人想離開美國移民到其他地方。報導指出，這次大選結果不僅影響了普通民眾，也引發娛樂圈明星以及富人們的反應，在大選過後「如何移民加拿大」的搜尋量一天內增加了400%、「如何合法移居加拿大」也增加了200%，演藝圈方面尤其是曾在選前力挺民主黨候選人賀錦麗的大批好萊塢明星、藝人，例如出演《芭比》的女演員艾美莉卡弗瑞娜就稱對川普的再次當選感到失望，正在考慮移居英國。文內也提到Google搜尋「如何移民加拿大」相關字詞的用戶，也主要來自佛蒙特州、俄勒岡州和華盛頓州，這些州的選民也在這次大選中以壓倒性多數投票給賀錦麗，這幾次川普參與的大選當中都是民主黨的鐵票倉。此外，不少處理簽證的律師們也表示，大選過後有錢人想離開美國的理由還包括大規模校園槍擊案、潛在的政治暴力、反猶太主義、恐伊斯蘭現象和不斷增加的政府債務。