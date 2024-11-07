台灣近年每年有200、300人因職災死亡，勞動部有鑑於近年重大職業災害未能有效明顯下降，尤其營造工程職業災害占比仍高，今（7）日預告《職業安全衛生法》修正草案，將職災罰鍰提高5倍，最重可開罰150萬元，也加重事業單位、各級承攬人安全管理責任。
勞動部表示，《職安法》更名上路滿10周年，但是近年重大職業災害未能有效明顯下降，每年平均200、300人，尤其營造工程職業災害占比仍高。
職災發生原因多為工程規劃設計階段未有風險評估機制、現場安全衛生管理功能未能發揮，加上罰則過低不具嚇阻作用，導致事業單位輕忽，因此決心修法。
此次修法有4大重點，包括強化源頭防災、加強承攬管理、提高處罰額度、擴大違法公布，修法內容包括增列申報登錄機械、設備及器具之查驗管理機制，一定規模工程，事業單位應在事前並採取預防作為及編列安衛費用等。
勞動部此次修法也適度提高違法處罰上限額度，現行《職安法》罰鍰為3萬到30萬不等；據修法草案，未來將提高罰鍰上限5倍，拉到3萬到150萬元，並且增訂違法雇主違反法條及罰鍰金額公布事項等。
勞動部進一步說明，本草案除公告在「公共政策網路參與平臺-眾開講」（https://join.gov.tw/policies）外，也同步於勞動部「勞動法令查詢系統」刊登草案總說明及條文對照表（https://laws.mol.gov.tw）。各界對於草案內容有任何意見或修正建議，可於預告期間(114年1月6日前)提供勞動部。
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職災發生原因多為工程規劃設計階段未有風險評估機制、現場安全衛生管理功能未能發揮，加上罰則過低不具嚇阻作用，導致事業單位輕忽，因此決心修法。
此次修法有4大重點，包括強化源頭防災、加強承攬管理、提高處罰額度、擴大違法公布，修法內容包括增列申報登錄機械、設備及器具之查驗管理機制，一定規模工程，事業單位應在事前並採取預防作為及編列安衛費用等。
勞動部此次修法也適度提高違法處罰上限額度，現行《職安法》罰鍰為3萬到30萬不等；據修法草案，未來將提高罰鍰上限5倍，拉到3萬到150萬元，並且增訂違法雇主違反法條及罰鍰金額公布事項等。
勞動部進一步說明，本草案除公告在「公共政策網路參與平臺-眾開講」（https://join.gov.tw/policies）外，也同步於勞動部「勞動法令查詢系統」刊登草案總說明及條文對照表（https://laws.mol.gov.tw）。各界對於草案內容有任何意見或修正建議，可於預告期間(114年1月6日前)提供勞動部。