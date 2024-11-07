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日本汽車大廠日產汽車（Nissan）今（7）日宣布，將在全球裁員9千人，縮減產能20％，以應對今年4至9月淨利潤比去年同期暴跌93.5％的業務寒冬期。根據《共同社》報導，Nissan表示，除了裁員9千人外，同時還將實施其他合理措施來削減成本。Nissan最新發布財報顯示，今年4至9月淨利潤大幅下降至192億日圓，比去年同期減少了93.5％，主要是受到北美和中國市場銷售低迷的影響。Nissan另外透露，計畫將手中持有的三菱汽車股份售出，預計脫手股份約10％。為了明確經營責任，Nissan還宣布，社長內田誠將從11月起暫時僅領半薪，退還50％的薪酬。其他經營幹部也將自願跟隨內田誠的做法部分返還薪酬，以表達決心。內田誠表示，「我們未能及時提供滿足顧客需求的產品」，強調將重建公司結構，打造能靈活應對任何環境變化的精簡而強韌的組織。Nissan也調整了2025年3月期的業績預測，將營業利潤從原本的5千億日圓大幅下調至1500億日圓。