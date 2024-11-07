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距離「雙11」購物節僅剩4天，民進黨立委林楚茵今（7）日在立法院經濟委員會質詢，中國電商平台淘寶並未在落地，卻鋪天蓋地宣傳「免運」廣告，認為危害到我國電商及中小企，試圖「養套殺」我國消費者，要求經濟部、陸委會徹查；對此，經濟部長郭智輝允諾，1個月內提出報告。林楚茵表示，淘寶鋪天蓋地下廣告，包括公車、捷運車廂跟捷運站都有「免運」優惠廣告，但淘寶根本沒有在台灣落地，國安局示警，這是另外一種中國惠台政策，詢問經濟部跟陸委會是否有因應？她質疑，中國現在產能過剩、經濟下行，很多產品都用補貼低價傾銷到台灣，可能造成我國的電商平台及消費者的「養套殺」，可以拿走台灣消費者的個資、交易資訊及信用卡；如果產品出問題，因為淘寶沒有落地，消費者也不會保障，最後打趴台灣電商後，再一口氣拉抬價格。對此，郭智輝回應，已有與數位發展部合作，強化我國電商實力，經濟部也會協助台灣廠商提升競爭優勢，並且會確認淘寶有沒有違反台灣商業規範，如有違反，就會禁止他在台灣做商業推廣。陸委會副主委李麗珍則說，有注意到這個問題，此事涉及到對中資管理，將會同相關單位積極處理。