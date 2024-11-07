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2024美國總統大選由共和黨總統候選人川普（Donald Trump）獲勝，許多全球大事件在這位白宮新主人任內可能會發生變化，最值得觀察的或許就是俄烏戰爭的走向。俄羅斯前國防部長、現俄羅斯聯邦安全會議主席紹伊古（Sergey Shoygu）表示，西方國家應該加入俄羅斯與烏克蘭之間的談判，以「阻止烏克蘭繼續自毀」。這是川普勝選後，首度有俄羅斯高階官員對俄烏戰爭發表評論，紹伊古的話不禁讓人聯想是在邀請川普入局，實現他24小時內結束俄烏戰爭的承諾。根據《法新社》報導，紹伊古今（7）日表示，西方國家正面臨必須做出選擇的時刻，是要參與進來與莫斯科就戰爭進行談判，或者是要繼續看著烏克蘭「自毀」。紹伊古強調，當前戰爭局勢對基輔不利，西方國家應該認清現實並開始談判，繼續資助基輔當局只會加深對烏克蘭人民的破壞。《法新社》報導指出，莫斯科聲稱在烏克蘭東部又奪下一個據點，並一次又一次擊退烏克蘭的防禦力量，烏克蘭的部隊準備從頓內茨克地區撤離，同時俄羅斯不斷派遣無人機在烏克蘭多地實施空襲。