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▲自2000呎高空以MC-1B傘具實施武裝跳傘訓練。（圖／記者莊全成攝，2024.11.07）

▲不同空中載具跳傘訓練，官兵不僅能熟悉操作流程，還能在高壓環境中培養應變能力。（圖／記者莊全成攝，2024.11.07）

▲進行攜帶槍械及武裝負重跳傘，藉此磨練空中操傘技巧與應變能力，驗證訓練成效。（圖／記者莊全成攝，2024.11.07）

為提升官兵跳傘技能並強化多機種空降能力，陸軍空訓中心今（7）日在潮州空降場進行直升機引張帶跳傘訓練。參訓官兵搭乘CH-47運輸直升機，自2000呎高空以MC-1B傘具實施跳傘訓練，並在上、下午分別進行攜帶槍械及武裝負重跳傘，藉此磨練空中操傘技巧與應變能力，驗證訓練成效，精實特戰部隊的戰鬥力。直升機引張帶跳傘訓練班屬於特戰官兵的進階訓練課程，訓員在完成地面訓練後，須進行總計7次跳傘，包括1次C-130運輸機跳傘，以及3次CH-47和3次UH-60M直升機跳傘。藉由不同空中載具的跳傘訓練，官兵不僅能熟悉操作流程，還能在高壓環境中培養應變能力和意志力，以應對未來可能的作戰任務需求。今日的跳傘訓練中，12名訓員由CH-47直升機搭載至空降場上空，在確認高度與風向後，訓員從後艙門跳出，透過引張帶開傘。隨著MC-1B傘具在空中順利展開，訓員利用傘具兩側的風窗控制空中方向，穩定姿態，並精準降落於訓場內，展現出扎實的訓練成果。下午的訓練進行第2和第3次CH-47跳傘，訓員進行攜槍及攜帶負重鐵漢袋的武裝跳傘，循序漸進的訓練方式加強了戰技熟練度，實現訓練實戰化目標，為特戰部隊的戰力提升奠定堅實基礎。