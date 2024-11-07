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2024美國總統大選由共和黨總統候選人川普（Donald Trump）獲勝，世界將迎來「川普2.0」時代。對此，深諳台灣政治局勢的日本政治學家小笠原欣幸表示，川普當選對台灣的影響近似於「惡夢」，並列出數項負面危險徵兆。但小笠原欣幸最後也補充，預測川普確實很困難，希望自己的悲觀論述「僅是杞人憂天」。多次神準預測台灣大選結果，現為清華大學榮譽講座教授的日籍學者小笠原欣幸，今（7）日在臉書PO出他於《東洋經濟》刊載的文章，分析川普當選對台灣可能產生的影響，原文由張進逸先生翻譯。小笠原表示，川普一再發表對台灣不友善的言論，川普在接受美國媒體採訪時曾說「台灣偷走美國晶片生意」。此外，針對台灣的安全保障議題，他不滿地指出台灣雖然依賴美國，卻「沒有支付保護費」，並表明若當選總統將要求台灣大幅增加國防支出。根據川普前幕僚的說法，他曾極度輕視台灣，稱台灣僅如「筆尖大小」。這與拜登一再高度肯定「民主台灣」的言論形成強烈對比，川普從未對台灣發表過類似的高度肯定言論。賴清德政府對美國總統大選採取「密切關注」的謹慎態度，避免對任何候選人發表評論。2018年之後，川普政府開始將中國視為競爭對手，明確展現重視台灣的立場。2019年更宣布出售F-16戰機等大型軍備，蔡英文政府成功深化與川普政府的合作關係。對未具正式外交關係的台灣而言，這是重要的成果。事實上，在2020年美國總統大選期間，台灣也出現許多期待川普連任的聲音。從這段歷程來看，似乎台灣並無須對川普當選抱持警戒心態。然而，從台灣的角度來看，越是仔細觀察就越無法不提高警覺。主要基於兩點：其一，川普輕視台灣的言論絕非玩笑話或選舉語言，而很可能是他的真心話；其二，在第一任川普政府推動重視台灣政策的政府高層，如今已大部分離開川普的核心圈。因此，令人憂心這種根深蒂固的輕視台灣態度可能會轉化為具體政策。川普輕視台灣的言論並非僅出現一次，而是一再重複。他所謂「台灣偷走美國的晶片生意」說法完全是誤解。日本專家已解釋過台灣半導體產業的發展歷程，從那些解說可以清楚看出，台灣是透過建立專注於晶圓代工製程的獨特商業模式而獲得成功。然而，川普本人已經認定是「被偷走」，即便有人向他解說，恐怕也難以改變其想法。最高領導人被這樣的成見所束縛，對台灣而言絕非好事，甚至可能演變成要求將半導體製造從台灣移轉至美國的壓力。要求台灣增加國防支出的主張，這不只與共和黨系專家的論調一致，更反映出根本性的問題。曾在第一任川普政府擔任國防部副助理部長的柯伯吉（Elbridge Colby）主張，台灣應該將國防支出從目前佔GDP的2.5％提高到10％，至少也要達到5％。換言之，川普的發言並非突如其來，而是在推動「美國優先」外交政策者之間普遍存在的主張。台灣確實需要增加國防支出，進一步強化防衛努力，這一點無庸置疑。然而，川普及其幕僚的言論，顯然缺乏對台灣民意的理解。他們的主張可能會被解讀為，先迫使台灣大量採購美國武器，接著要求台灣自行負責防衛，如同烏克蘭般不派遣美軍協助。如此一來，可能會在台灣引發即便依賴美國最後還是會被當作棄子的「疑美論」，這正是中國共產黨所期待的發展。川普陣營完全沒有意識到台灣輿論的這種動向。他們採取高高在上的態度，可能認為根本無須在意台灣的民意。然而，一旦被證實美國並不可靠，台灣的輿論必將從傳統的親美立場開始轉向。這將反過來影響美國的印太戰略，也會影響日本對台海危機的討論，可能在美中力量對比上引發連鎖反應。台灣雖然無可否認會受到美中影響，但同時也是能夠影響美中的行為者，這一點恐怕川普等人並未充分理解。在第一任川普政府時期，國務卿、國防部長、國家安全顧問及其他要職，基本上都由充分理解台灣微妙地位和戰略重要性的人士擔任。這些人都出身於重視美國國家利益的菁英階層。這些政府高官善於利用川普總統不拘泥於政策細節的特性，陸續推動重視台灣的政策。然而，這些人後來不是與川普對立，就是倦勤而離開川普陣營。在台灣留下美好印象的第一任川普政府成員，如今已離開。各界預期，在第二任川普政府中，外交和安全政策將更強烈反映川普個人意志。也就是說，即便在第一任期必須仰賴專家的領域，川普也已積累足夠自信，可能會安插唯命是從的人選。由於美國輿論整體傾向提防中國，新政府可能會安排對中強硬派人士。台灣確實對此抱持期待，但這也需要加以警惕。徒具口號的對中強硬論對台灣不會有幫助，關鍵在於是否具有實質強化台灣安全的意願。這需要時間來判斷。依政府人事安排的情況，或許能夠一定程度化解上述疑慮。儘管如此，必須認知到，歷任美國政府對台灣所扮演的角色，與「美國優先」的外交政策理念存在矛盾。如果美國的影響力長期衰退，將有利於中國，而不利於台灣。小笠原最後結論，綜上所述，川普當選對台灣的影響近似於「惡夢」。然而，觀察選戰後期川普優勢之際的台灣評論，也出現不少認為美中對立結構必將持續，因而消除疑慮的論述。小笠原進一步舉例，諸如對美國而言台灣的重要性不變，因此無論哪位候選人當選都不會對台灣不利；川普的不確定性對中國而言同樣存在，反而是中國更為困擾；若由川普執政，美中貿易戰將升溫，反而成為台灣的機會；預期會得到大規模軍售，可以趁這4年強化台灣的防衛裝備；美國若從烏克蘭援助抽身轉而專注對中戰略，對台灣是有利的等等樂觀論調。小笠原指出，這些樂觀論調中，可能也包含為了因應川普衝擊效應的風險管理心理。然而，要預測川普確實很困難。小笠原強調，希望4年後被別人說「悲觀論並不正確」，「願拙文所論僅是杞人憂天」。但小笠原不忘提醒，「我們仍需要將台灣的安全保障環境可能產生變化這件事放在心上」。