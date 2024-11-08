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法新社報導，伊朗今天(7日)表示，川普(Donald Trump)贏得美國總統大選，為美國帶來重新評估過去「錯誤政策」的機會。川普於5日的總統選舉中擊敗對手、現任副總統賀錦麗(Kamala Harris)後，將在明年1月重返白宮。他在第一任期內對伊朗採取「最大壓力」戰略。伊朗官媒「伊朗通訊社」(IRNA)引述外交部發言人巴格海伊(Esmail Baghaei)表示：「我們過去經歷美國不同政府的政策和做法，帶來非常慘痛的經驗。」他接著說，川普的勝選是一個「檢討過去錯誤政策」的機會。伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)隨後表示，川普的勝選對伊朗來說「沒有任何影響」，伊朗將「與伊斯蘭國家及鄰國發展關係列為優先事項」。自1979年伊朗伊斯蘭革命(Islamic Revolution)推翻親西方的巴勒維(Shah Mohammad Reza Pahlavi)王朝以來，伊朗和美國就陷入敵對關係，雙方緊張在川普第一任期的2017至2021年間達到高峰。在川普第一任期內，他讓美國單方面退出2015年簽訂的伊朗核協議，並對德黑蘭實施嚴厲制裁。2020年，在川普任職總統期間，美國在一次對巴格達機場的空襲中擊斃備受尊崇的伊朗革命衛隊(Revolutionary Guard)將領蘇雷曼尼(Qasem Soleimani)。更多中央廣播電臺新聞