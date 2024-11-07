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在經過川普勝選的一夜激情，道瓊工業指數單日大漲逾1500點之後，美股7日開盤回歸平靜，市場等待美國聯準會將在稍晚公布的最新利率決策，投資人按兵不動，美股各主要指數開盤後波動不大，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲14.92點或0.03％；標普500指數上漲29.55點或0.50％；那斯達克指數上漲210.51點或1.11％；費城半導體指數上漲102.29點或1.96％。根據《CNBC》報導，昨日美股的表現創下歷屆大選後史上最好的一天，今日激情過後，交易員顯得有點意興闌珊，靜靜等待聯準會的利率決定。Global X ETF的投資策略主管赫夫史汀（Scott Helfstein）表示，選舉結果已經揭曉，這次沒有拖個兩三天，金融市場可以鬆口氣。赫夫史汀認為，投資人應該對各類地緣政治新聞保持謹慎，雖然政治變化通常會導致資產價格大幅波動，但隨著時間的推移，基本面仍將會勝出。對於聯準會的最新利率政策會議，嘉信理財英國董事總經理弗林（Richard Flynn）表示，很難判斷聯準會的寬鬆政策是否會在未來幾個月繼續下去，美國大選雖已塵埃落定，但選舉結果對通膨以及貨幣的影響還需要一段時間才能變得清晰。目前市場預估聯準會將宣布降息1碼，這將是自9月降息後連續第二次降息。