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美國總統大選結果塵埃落定，市場焦點轉到聯準會（Fed）於台灣時間週五凌晨公布的議息結果，宣布調降利息25個基點至4.5%—4.75%區間，降息1碼符合市場預期。聯準會聲稱，實現通膨目標面臨的風險大致平衡，就業市場條件也已大致放鬆；美股標普500指數與那斯達克指數收盤再創新高紀錄。綜合外媒報導，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會上表示，美國整體經濟表現強勁，勞動力市場穩健，高通膨已經大幅緩解，降息有利於維持經濟的強勁發展。鮑爾進一步指出，聯準會的政策將會隨著時間推移，繼續採取逐次會議的方式，做出利率相關決策。而對於美國大選結果，鮑爾並不願多談，只說不會因為川普提出要求就辭職，總統亦無權將他解僱或降職，聯準會也不會評論川普未來可能採取的財政政策，美選結果短期內亦不影響聯邦公開市場委員會（FOMC）的決策。7日收盤，美股道瓊工業指數微跌0.59點，不到1點，與前一天收盤時幾乎持平，以43729.34點作收；標普500指數上漲44.06點或0.74%，收5973.10點；科技股那斯達克指數揚升286.00點或1.51%，收19269.46點；費城半導體指數上揚118.42點或2.27%，收5333.99點。目前，華爾街普遍預計，川普重返白宮將有利於股票等風險資產，部分歸功於他提出的減稅計畫。然而，政府持續的巨額赤字、關稅上漲的前景，也引發部分人士對通膨反彈的擔憂。