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2024美國總統大選，由共和黨總統候選人川普（Donald Trump）獲勝，許多人都擔心這將影響烏克蘭未來能從美國獲得的軍援。原本遲遲未針對川普當選發聲的俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），7日終於「開金口」，恭喜川普勝選，並表示已經準備好進行對話。綜合外媒報導，川普在本次競選美國總統期間，曾多次發出豪語，聲稱他可以「在1天之內」結束俄烏戰爭，但從未詳細說明如何實現這一目標，並指控拜登政府無能才會導致局勢失控。蒲亭7日在黑海度假城市索契（Sochi）出席論壇時，不只恭賀川普勝選，還稱讚他在今年7月於賓州造勢時，險遭槍手暗殺後的表現，給他留下深刻的印象：「事實證明他是一個勇敢的人。這不僅僅是舉手並呼籲為共同理想而奮鬥，在我看來，他的行為非常正確、勇敢，就像一個男人。」蒲亭坦言，不知未來將如何發展，至少關於美俄恢復關係、結束烏克蘭危機是值得關注的；被問及是否準備好與川普進行對話、討論時，蒲亭回答說：「我們準備好了。」在蒲亭正式發話前，有分析指出，在多國領導人搶著恭賀川普之際，蒲亭的冷淡態度顯得格格不入，不排除是覺得俄國在與烏克蘭的戰爭中，處於強勢地位，結束這場戰爭的條件沒有改變，儘管其中大多數都被拜登政府所拋棄。1位熟知美俄接觸的前華府高級官員向外媒透露，蒲亭沒有談判的壓力，如果川普最終決定與蒲亭達成協議，俄羅斯人將會相當感興趣：「我確信他們對選項進行了很多試探，但在美國決定要提供什麼之前，他們（俄羅斯）不會做出明確回應。」