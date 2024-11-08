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第47任美國總統當選人川普，公布了他重返白宮的第一項重要人事任命，他的競選經理懷爾斯（Susie Wiles）將出任白宮幕僚長（White House chief of staff）一職，理由是幫助川普取得「美國歷史上最偉大的政治勝利之一」，而懷爾斯也將是第1位坐上這個位置的女性。綜合《CNN》、《BBC》報導，川普當地時間週四發表聲明，聲稱懷爾斯剛剛幫他取得美國歷史上最偉大的政治勝利之一，是他競選活動不可或缺的一部分，大讚對方「堅強、聰明、富有創新精神，受到普遍的欽佩和尊重。懷爾斯將繼續努力，讓美國再次偉大，她成為美國史上第一位女性幕僚長，是當之無愧的榮譽，我毫不懷疑她會讓我們的國家感到自豪。」公開資料顯示，懷爾斯從政經驗豐富、實力強悍，當初踏入政壇不到1年，就加入雷根 （Ronald Reagan）1980年大選的競選活動。2010年，她在短短7個月內，就讓當時缺乏政治經驗、與佛州共和黨幾乎沒有聯繫的商人斯科特（Rick Scott），成功當選佛羅里達州州長，後者現在是美國參議員。此外，她也是川普身邊任職時間最久的顧問之一，2016年就負責川普在佛州的競選工作，並幫助他在2020年大選贏得該州，然後又在2024年的整個競選中，主導了川普陣營的競選活動。白宮幕僚長是美國總統行政辦公室的最高級別官員，領導白宮辦公廳的運作，工作內容包含監督幕僚、安排總統日程、安排總統會見活動、對總統的政策提供意見、召集白宮辦公廳會議等，具有重要的地位及職責。《CNN》形容，白宮幕僚長是美國聯邦政府中，為數不多、尚未由女性擔任過的職位之一。隨著懷爾斯被任命，華府又一個主要的「玻璃天花板」被打破了。