我是廣告 請繼續往下閱讀

曾是台灣友邦的宏都拉斯，在與台灣斷交並轉向與中國建交後，本欲將大批白蝦賣到中國，卻淪為跳票，還傳出有250個貨櫃的白蝦因為價格糾紛，無法順利出口至中國。有宏媒本週又指出，今年宏都拉斯白蝦出口量估計下滑將近25%，刷新史上最大跌幅。根據當地媒體《El Heraldo》報導，宏都拉斯養殖白蝦出口2023年起就呈現負值，之後出口量持續下降。宏都拉斯全國水產養殖生產者協會（Andah）會長哈維爾（Juan Carlos Javier）透露，初步數據顯示2024年出口量估計約為6000萬磅。比2023年出口量7890萬磅減少約1890萬磅，等於下滑約24%。金額方面，宏都拉斯今年的白蝦出口額約為2.2億美元（約70億元新台幣），與去年的2.6億（約83億元新台幣）相比，減少約4500萬美元（約14億元新台幣）。報導指出，失去台灣和墨西哥市場，是當地白蝦出口量大幅減少的關鍵原因，宏都拉斯政府2023年3月與台灣斷交，兩國之間的自由貿易協定被廢止，台灣恢復向宏都拉斯徵收20%的關稅，進而影響宏都拉斯貨物出口。另一方面，在遠離宏都拉斯白蝦後，台灣有望與友邦貝里斯達成共識，讓貝里斯白蝦輸台，屆時宏都拉斯再想賣台灣白蝦恐怕也晚了。外交部長林佳龍近日出訪拉丁美洲與加勒比海友邦時，曾與貝里斯總理和外長會晤，林佳龍在當地也特別提及，貝里斯白蝦輸入台灣一案已邁出重要一步，目前進入實地查核階段，盼在相關程序完成後，能早日讓貝里斯水產品進入台灣，未來也希望在基礎建設、公衛醫療、農業、環境永續、資訊科技等多項領域上擴大合作。