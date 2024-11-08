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洛杉磯道奇隊本季拿下世界大賽冠軍，但他們並沒有滿足於現有陣容，季後在球員市場上仍相當積極。根據MLB記者Mike Rodriguez報導，道奇將和紐約大都會發起競爭，追求密爾瓦基釀酒人重砲Willy Adames，他本季一度是與大谷翔平競爭國聯打點王的主要對手。Rodriguez指出，大都會季後向為成為自由球員的29歲釀酒人內野手Adames，提供了7年總計超過1.6億美元（約合新台幣51.6億）的合約，他本季打擊率為2成51，打點112分，全壘打32發，完成盜壘21次。「據消息人士透露，大都會隊向Willy Adames提供了7年超過1.6億美元的報價。」Rodriguez如此表示，但他也點出，「大都會隊希望Adames防三壘，但Adames想擔任游擊手，目前還沒有共識。目前他已經收到了來自道奇隊的報價。」道奇隊今年睽違4年再奪下世界大賽冠軍，季後他們的補強仍相當積極，之前傳出也有參與追求紐約洋基隊強打Juan So，如今又有他們追求Adames的消息。Adames在2024年賽季一度是大谷翔平在打點項目的主要競爭對手，不過後者靠著季末打擊大爆發，以130分打點一舉甩開Adames，拿下國聯打點王。