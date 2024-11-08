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台北地檢署偵辦京華城案，7日指揮廉政署再次以證人身分傳喚台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪，經過3.5小時直接請回。對此，精神科醫師沈政男表示，陳佩琪被約談，綠營那些名嘴不是說會變成共犯嗎？怎麼3個半小時後請回？就是爛到爆的科幻小說嘛！沈政男7日在臉書發文指出，綠營民代在臉書公布京華城二度扣押的裁定書，一下子卻又撤下，隨後有其他綠營民代趕緊轉貼，兩人都說「柯文哲的收賄金流找到了！不是科幻小說！裁定書有寫！」讓他忍不住表示「對，不是科幻小說，而是爛到爆的科幻小說。」沈政男表示，扣押的是京華城，難道法官要叫一棟房子去開庭嗎？連被告都沒有叫去問，就只是聽信檢察官的片面之詞，法官認為訴訟有必要，就裁定扣押了，這是很寬鬆的認定，跟羈押人的裁定完全不一樣，「連這個都不懂，就在那邊貼扣押裁定書，貼得那麼高興。這，就是綠營民代的水準。他們貼出的那些文字，不過是法官聽信北檢的片面之詞，根本沒有親自看到案子內容，也沒有詢問被告，就憑著一些書面資料就裁定了，因為，就只是扣押一棟房子。」沈政男續指，北檢的片面之詞是什麼？搞了兩個月，還是「1500小沈」，頂多再加一個「250小虎」，而這兩條科幻小說情節，不是早已舉國皆知了嗎？「你看扣押裁定書，有說在市長室收賄嗎？沒有啊！根本沒寫地點。這樣一來，是不是打臉周刊的說法？嗯，我不會這樣說，因為，一個是爛到爆的科幻小說，另一個是爛到出汁的科幻小說，有什麼好引用的？」沈政男也說，陳佩琪7日又被約談，綠營那些「落下頦」的名嘴，不是說會變成共犯嗎？怎麼3個半小時後請回？就是爛到爆的科幻小說嘛！還說不是。