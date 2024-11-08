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最強狗仔葛斯齊7日發文告訴民進黨立委王定宇妻子，其老公曾經帶貌美的「女助理」跟蔡英文吃便當，並給王妻「我想要...」這3字為線索，要她搜尋王定宇Line對話紀錄。對此，王定宇今（8）日在臉書發文反擊，狠嗆葛斯齊「難怪被稱為最愛蹭最弱狗仔」。葛斯齊7日深夜在臉書寫下「李淑吟女士，我知道無論王定宇先生怎麼說，您都會選擇相信他的一面之詞；我也相信一位可靠的丈夫、又是台灣的立法委員，不但不應該說謊，手機也應該不會輕易被盜吧！」指出某位女性曾經受王定宇邀約前往會見前總統蔡英文，那天蔡英文還笑虧王定宇帶如此貌美的助理，「王定宇當天超有面子！但其實她不是助理，也不是什麼政治人物，她的真實身分，建議李女士您問問枕邊人。」葛斯齊繼續對王妻表示，「我知道11/11是您的生日，如果到現在您還一頭霧水，不妨在經過王定宇的允許之下，打開他的手機，Line的聊天訊息上搜尋『我想要...』3個字，您應該就能知道我在說些什麼了！如果發現搜尋不到...沒關係！肯定是擔心妳生氣刪掉了，但請放心刪得掉文字刪不掉痕跡，我未來會慢慢帶您一探究竟，重點是...現在告訴您的只是前菜一碟。」對此，王定宇今早也在臉書發文回應，「哈哈哈，葛什麼碗糕的，難怪被稱為最愛蹭最弱狗仔，這麼容易查證的東西，還能說謊造謠，我很多正事要忙，這種愛鬼扯的東西就去法院吧！」而葛斯齊也再度發文，「請大眾記得他說的每句話，監督政府不只是記者責任，每個人都有義務，王委員你蹭劉德華怎麼不說，只准州官放火不准百姓點燈，放心我不會讓你失望，自己做了什麼事還要浪費司法資源，法院太慢了，11/11我將喚起你美好回憶！ 別忘了你是立法委員不是藝人，是官耶！」