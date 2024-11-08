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美國第47任總統、副總統確定由共和黨候選人川普（Donald Trump）及副總統候選人范斯（J.D. Vance）當選，總統賴清德發文祝賀。不過前立委郭正亮點出民進黨的危機，就是賴清德跟川普周邊的幕僚搭不上線。郭正亮7日在節目《亮話天下》表示，川普2016年當選美國總統不到1個月，就和當時的總統蔡英文通話12分鐘，這被蔡英文當作一大成就，「賴清德要不要去運作看看，看川普12月會打電話給他嗎？」郭正亮點出，目前民進黨的危機，就在於賴清德跟川普周邊的幕僚搭不上線。郭正亮接著表示，蔡英文2016年520就職，當時的美國總統是歐巴馬，而美國6月就讓蔡英文去跨境外交；川普2016年11月選贏希拉蕊，不到1個月就打電話給蔡英文。但賴清德520就職，希望月能夠去美國做過境外交，可就因為他在520時直接講「兩國互不隸屬」，美國怎麼知道賴清德要做什麼？因此被美國總統拜登拒絕。郭正亮說，蔡英文2016年的520就職演說，是美國公認講得很好的演說，「蔡英文時期，台灣跟美國的關係，比賴清德好太多了。」