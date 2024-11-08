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法新社報導，在以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)令人震驚地開除了國防部長葛朗特(Yoav Gallant)之後，接任的新防長卡茲(Israel Katz) 7日在國會前宣誓就職。尼坦雅胡5日以「信任已被侵蝕」為由開除葛朗特。自從哈瑪斯(Hamas)去年10月7日突襲以色列、引爆加薩(Gaza)戰爭之後，他們兩人經常就以色列對這個巴勒斯坦伊斯蘭運動組織的報復性軍事攻擊發生衝突。此外，葛朗特和尼坦雅胡在極端正統猶太教徒(ultra-Orthodox)免除兵役問題上，也存在明顯的歧見。誓言殲滅以色列敵人的卡茲，在接替葛朗特之前擔任外交部長。尼坦雅胡已認命薩爾(Gideon Saar)為新外長。卡茨擔任外長的最後一天因為和法國的外交事件而蒙上陰影。以色列警察進入耶路撒冷一處由法國擁有的教堂區域，並短暫拘留了兩名憲兵。這起事件導致法國外長巴霍(Jean-Noel Barrot)取消了造訪耶穌升天教堂(Eleona)的行程安排，這座教堂位於被併吞的東耶路撒冷(east Jerusalem)。巴霍7日在和卡茲一同發言時說，以色列有權自衛，但指出「殖民地化」、「人道援助限制」、以及「對加薩北部的持續空襲」是以色列安全的風險因素。以色列反對派領袖抨擊尼坦雅胡在戰爭中開除葛朗特的決定，有數以千計的以色列人走上街頭抗議。更多中央廣播電臺新聞