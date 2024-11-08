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▲全球高度關注川普重返白宮，有關報導鋪天蓋地。（圖／美聯社／達志影像）

俄羅斯總統蒲亭，週四在黑海索契出席論壇，除了談到川普上任美國總統後，對美俄關係、俄烏戰爭的看法以外，還將中國描述為俄羅斯的盟友，全力支持北京在台灣問題上的主張，暗批台灣正在學烏克蘭，加劇亞洲地緣緊張。有外媒報導並指出，台灣有意在川普「回鍋」白宮後，擴大軍事採購。根據《路透社》報導，蒲亭不認為中國正在地區推行侵略性政策，反而在言談間暗示，台灣試圖於亞洲挑起「烏克蘭式」的危機，以吸引外部支持，聲稱：「關於台灣有太多事了，大家檯面上都認同台灣屬於中國，實際上呢？都反其道而行，挑釁讓事態升級」、「我們（俄羅斯）支持中國，因此我們認為（中國）採行完全合理的政策。中國是我們的盟友，我們有非常大的貿易額往來，也在安全領域進行合作。」另一方面，《路透社》也指出，川普曾多次表示，台灣應向美國支付防務費用，控訴台灣「偷走」美國半導體產業。對此，台灣可能會通過大型新武器交易，來表明自己認真對待川普「保護費」一說，證明台灣不尋求搭便車，向華府展示為自己辯護的決心。報導引述美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）透露，「在國防方面，台灣將嘗試提出大規模軍購計畫，並著手與他們（川普政府）交涉，這將是重要的大手筆交易。」韓儒伯並判斷，時間點可能就在明年的第1季，畢竟川普將於明年1月宣誓就職：「這筆軍購可被視為頭期款，旨在吸引注意力。他們（台灣政府）可能採購大型平台和大批彈藥」。