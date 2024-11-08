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經濟部長郭智輝6日批評雲豹能源「為了炒股票，講了很多不該講的話」，雲豹隨後發表聲明回應表示「遺憾、不實謠言」。對此，郭7日再回應表示，雲豹自6月21日起公布訊息後，股票就漲了1倍，這個都有證明。對此，臉書粉專「觸極者」做出一張郭智輝發言的哏圖直呼「吃了誠實豆沙包！」臉書粉專「一百五」整理雲豹相關話題時間線，他指出，「雲豹能源」政商關係密切，從2016年神秘分水嶺以資本額1000萬創立後，8年間迅速飆漲至市值超過200億。雲豹無核心技術領先優勢，卻有驚天收入成長，堪稱業界神奇。今年6月雲豹能源曾向媒體表示，輝達（NVIDIA）已洽詢供應商採購，將在台簽訂百億度級綠電合約，股價隨即飆漲。粉專「一百五」續指，朝野立委持續質詢經濟部，台灣哪來百億度綠電可供NVIDIA使用？經濟部因此正式向NVIDIA洽詢，卻得到「完全沒這件事」的回應，實為假訊息。11月6日，郭智輝回應立委「雲豹為了炒股，講了很多不應該講的話」；雲豹能源立刻回應「絕無炒股、財報都公開」，但沒有針對百億綠電假訊息回應。郭智輝7日受訪時指出，雲豹講了百億度後，股價就開始漲了一倍，「怎麼判斷，我想大家都可以了解」。粉專「觸極者」也做了一張郭智輝發言的哏圖，直呼：「吃了誠實豆沙包！」並質疑：雲豹炒股，金管會還在睡？針對郭智輝點名雲豹能源涉及炒股，金管會表示，證交所對股市有監視制度，若涉任何不法，會依相關規定辦理，當然，若有炒股，就涉及證交法是有刑責，就會移送檢調。