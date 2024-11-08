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美國總統大選剛結束，由共和黨總統候選人川普勝出，不過，聯準會（Fed）如市場預期再度降息1碼，美元也從高點回落，台北股、匯市今（8）日早盤同步走揚，新台幣兌美元也止跌強升超過1角，來到32.125元，目前在32.157元震盪整理。儘管川普再度入主美國白宮，也為市場帶來不確定性，不過，美國聯準會仍如市場預期，今日凌晨再宣布調降利率1碼、0.25個百分點，這也是美國自2020年3月以來第2次降息，第一次是在今年9月已先降息2碼。不過，在美國聯準會宣布降息之前，美元指數已有回落，已從川普當選的高點105.44，拉回至現在的104.5附近。在美元指數跌破105之下，亞洲主要貨幣兌美元也止跌反彈，其中日圓今日早盤一度回升至152.798兌1美元，目前在153.22附近盤整，韓元一度來到1379.85兌1美元，目前拉回至1386.89震盪，離岸人民幣兌美元也一度回升至7.1427，目前又在7.155附近。至於新台幣兌美元在美元回落及台股走揚激勵下，今日早盤也止貶回升，以32.17元、升值7分開出，隨後進一步來到32.125元，強升1.15角，目前在32.157元震盪整理。