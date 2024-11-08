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立法院財政委員會6日續審《財劃法》，藍綠立委爆發嚴重肢體衝突，除了國民黨召委陳玉珍的牙齒被打掉之外，高齡73歲的藍委陳永康疑似為了保護議事人員，一陣推擠中導致右膝十字韌帶斷裂。對此，國民黨立委徐巧芯今（8）日受訪還原當時狀況，就他所知，傷害到陳永康的是民進黨立委蔡易餘，綠委郭國文、鍾佳濱，賴惠員、陳培瑜也不斷推擠。根據《中國時報》報導，陳永康在6日的立院衝突中，疑似為了保護議事人員，在一陣推擠中受傷。陳永康7日赴台北榮民總醫院治療，經核磁共振檢查，初步診斷右膝十字韌帶斷裂，院方打麻藥從膝蓋內抽出約50cc積血。醫生建議陳永康住院或是回家靜養，但他仍堅持回立院辦公，目前杵拐杖倚行，待醫院評估治療方案後，再進一步做醫療處置。對此，徐巧芯今日在立法院受訪，還原衝突當天情況，指出民進黨在財劃法審查時採取非常暴力的衝突，當時她有看到陳永康將軍奮戰，一度用眼角餘光看到陳永康跟蔡易餘對上，後來陳永康還因為保護議事人員受傷；而陳永康的個人病情不便透露，從照片上看起來無大礙，沒有外界傳言的那麼嚴重。徐巧芯點名，有傷害到陳永康將軍的，就她知道是有蔡易餘，綠委郭國文、鍾佳濱則是在前面衝撞，賴惠員、陳培瑜也不斷在推擠。她表示，希望民進黨不要再動不動使用暴力，把別人牙齒打斷、弄傷膝蓋，民進黨應該要好好反思。