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洛杉磯湖昨（7）日以114:131不敵曼斐斯灰熊後，目前戰績為4勝4敗暫居西區第10名，對於球隊近期糟糕的表現，總教練JJ Redick相當不滿，賽後罕見動怒，並在記者會上批評多名球員，其中「Dlo」D'Angelo Russell被直接點名稱：「他對競爭水平和對細節的關注度不夠，表現出了以前的壞習慣。」Redick在賽後記者會首先批評球員的拼戰精神，「當球隊有7到8名球員在拼戰時，我們就是一支優秀的球隊。當球隊只有2到3名球員，或是僅5名球員在拼戰時，那我們就不是優秀球隊了。」Russell在對上灰熊的比賽僅出賽21分33秒，Redick賽後也對此做出解釋，「Russell之所以只打了21分鐘，是因為他的競爭水平和對細節的關注度不夠。Russell以前的壞習慣又出現，因此我想看到Gabe Vincent在場上打更多的時間。某些事情我們已經和Russell談了幾個禮拜了。有時候他做得很好，但有時候，則又會回到壞習慣。」當記者再度問到球隊該如何改進時，Redick則回答：「我剛才已經說過了。」便放下麥克風離開，而湖人將在明（9）日對上費城76人，湖人能否把握76人的低潮，找回球隊狀態，還得看Redick如何安排。