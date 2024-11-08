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▲尹馨（右）表示醫生建議在心情低落的時候可以看看自己的卵子。（圖／劇匯文創提供）

▲白潤音（左）在《鬼們之蝴蝶大廈》拍攝現場非常謹慎，深怕觸怒「好兄弟」。（圖／劇匯文創提供）

今年46歲的演員尹馨與新生代演員白潤音合作拍攝新片《鬼們之蝴蝶大廈》時，透露自己取卵的心路歷程。尹馨坦言，自己對生小孩有極大渴望，1年內進行了3次取卵手術，儲存了36顆卵子。她表示當感到迷茫或失落時，會透過「卵子相簿」找回信心，增添對成為母親的信念。尹馨的真誠告白，讓許多粉絲感到動容。根據《時報周刊CTWANT》報導，尹馨坦言自己尚未找到「對的人」，但生子的意念已逐漸成為心中的堅定信仰。她提到，取卵過程雖痛苦，但看到儲存的卵子相片讓她感到心安。尹馨笑稱：「醫生跟我說，覺得灰心、失去信念，沒找到合適的人的時候，就看一下自己的卵子，就會有動力了！」她現場展示了「卵子相簿」，讓人感受到她的真誠與堅持。在新片《鬼們之蝴蝶大廈》中，尹馨飾演一位單親母親，與飾演陰陽眼小孩的白潤音互動。拍片期間她常遇到義肢道具出現，令她不時受驚。相比靈異題材的氛圍，她自稱「大麻瓜」，毫無靈異體質；而白潤音則顯得謹慎，深怕觸怒「好兄弟」，兩人在拍攝過程中的反差讓影片增添了許多趣味。