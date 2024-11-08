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保瑞藥業公告10月自結合併營收達20億8900萬元，年增85.94%，連7個月創下單月歷史新高。今年1~10月累計自結合併營收新台幣 155 億 8 仟 9 佰萬元，營收較去年同期大幅成長28.64%，亦創下累計同期歷史新高；單月及累計營收雙雙創下保瑞自成立以來歷史新高。保瑞表示，10月營收成長動能主要來自旗下子公司Upsher-Smith （USL）產品組合中營收成長最快、獲利最好，用於治療嬰兒點頭式痙攣的VIGADRONE(vigabatrin) 口服懸浮液劑型穩定成長。保瑞今年第二季完成 Upsher-Smith 併購案後，即憑藉著其針對小兒神經用藥 VIGADRONE(vigabatrin) 口服懸浮液劑型及深耕多年的特殊藥局通路成功打入美國品牌學名藥市場。此外，在10月底收購 Pyros 後，保瑞也將vigabatrin「即用型」口服液納入旗下，進一步將旗下全球銷售業務的目標市場，由原本單一且競爭激烈的學名藥產品，擴大延伸至更具成長潛力且獲利品質更好的505(b)2 新藥組合，加上原本USL就有的口服懸浮液劑型與口服型粉末溶液，成為目前美國市場中唯一同時擁有 vigabatrin三款劑型的藥廠。